Seit über 50 Jahren für Millinger Kinder da Jubiläumsfeier mit Verspätung

Schon alleine daran lässt sich sehen, dass sich in der Zwischenzeit einiges getan hat. Heute sind 85 Kinder in der Kita am Hofacker untergebracht, doch die sind auf vier Gruppen verteilt. 18 von ihnen sind U-3-Kinder. Die Kinder kommen dabei übrigens nicht nur aus Millingen, sondern auch aus Bienen, Empel, Vehlingen und Heelden. Das Betreuungsteam besteht aus 18 Erzieherinnen, zwei Hauswirtschaftskräften und einer Alltagshelferin. Der Kindergarten hat durchgehend von 7 bis 16 Uhr geöffnet und viele Eltern nehmen dieses Angebot für ihre Kinder auch dankend an.