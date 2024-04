Internationaler Kindergarten-Tag Liebesbriefe an den Kindergarten

Nora (5), Kita Maria Himmelfahrt: „Ich mag den Kindergarten wegen ganz viel. Weil ich so gerne Bücher lese, weil wir hier ganz viele Bücher haben und die immer so spannend sind. Weil ich so gerne Spiele spiele, manchmal mit Lyan und manchmal mit meinen Freunden. Auch weil ich so gerne auf dem Bauteppich spiele und weil ich so gerne male. Und wenn wir Geburtstag feiern, also von mir, … das ist toll!“