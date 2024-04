Niederlage gegen Frankfurt II Bei Borussias Frauen will der Ball nicht ins Tor

Nach Wiederanpfiff war es dann Eintracht-Torhüterin Johann, die in höchster Not klären musste. Denn aus 25 Metern setzte Chiara Rösener den Ball in Richtung Tor, Johann bekam allerdings noch die Fingerspitzen dazwischen und lenkte den Ball an die Latte. Frankfurt verstärkte im Anschluss seine Offensivbemühungen im Schlussdrittel – und das mit Erfolg. Nach einer Flanke von der rechten Seite brachte Paulina Platner den Ball in der 75. Minute mit dem Kopf aufs Tor – auch wenn Borussias Torhüterin Louisa Palmen noch dran war, konnte sie die Richtung des Balls nicht mehr entscheidend verändern, sodass er zum 1:0 über die Linie rollte.