Olympic Youth Games: Paula Schneiders stark in Buenos Aires

Paula Schneiders vom LAZ (rechts) hatte in Buenos Aires ein gutes Renntempo gewählt. Foto: dpa/Gustavo Ortiz

Mönchengladbach Die 17-jährige Gladbacherin überzeugt in Buenos Aires sowohl im Hindernis- als auch im Crosslauf. Noch bis Freitag bleibt sie bei den Youth Olympic Games in Argentinien.

Paula Schneiders vom LAZ/Turnerschaft Neuwerk hat auch bei ihrem zweiten Start bei den Youth Olympic Games (YOG) in Buenos Aires überzeugt. Die 17-Jährige behauptete sich im Crosslauf über 4000 Meter vor den Toren des Stadions im starken Teilnehmerfeld und absolvierte ihr Rennen im Mittelfeld auf Rang 28 und Platz sieben der Hindernisläuferinnen in starken 14:06 Minuten. Damit untermauerte sie ihre starke Spätform und belegte in der Endabrechnung beider Wettbewerbe (Hindernis- und Crosslauf) den siebten Platz.