Mönchengladbach: Rechtsstreit um Grab von Katze Minki ist beendet

Nach Urteil in Mönchengladbach

Am Grab der Katze Minki in Mönchengladbach stehen Blumen und ein Foto. Foto: dpa/Christophe Gateau

Mönchengladbach Der juristische Streit um die korrekte Ausgestaltung eines Katzengrabes in Mönchengladbach ist vorerst beendet. Der Katzenbesitzer habe keinen Einspruch gegen das Mitte September ergangene Urteil eingelegt.

Das teilte ein Gerichtssprecher am Dienstag mit. Es bleibe daher bei der Abweisung seiner Klage. Die Kurzhaarkatze Minki müsse nun auch nicht ausgegraben werden.

Bei dem Zwist war es um ein Grab auf einem Tierfriedhof gegangen. Minkis Besitzer warf der Betreiberin des Friedhofs vor, die Grabfläche seiner geliebten Minki so verkleinert zu haben, dass sein Haustier nun unter den Randsteinen liege. Die Betreiberin hielt dagegen: Die Größe des Grabes sei mindestens so wie vereinbart und die Katze liege in dem umrandeten Feld. Um den Streit zu klären, stand selbst eine Exhumierung der Katze im Raum.