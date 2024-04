Erstmals seit 2019 mit Gewinn Borussia sportlich in der Krise, aber wirtschaftlich im Plus

Er konnte den bei der Mitgliederversammlung am Montag im Borussia-Park einen Gewinn verkünden: Ein Plus von rund 4,3 Millionen Euro stand am Ende aller Berechnungen da – 2022 gab es noch ein Minus von rund 24,7 Millionen Euro. Der Umsatz ist wieder auf das Vor-Corona-Niveau gestiegen, mit 199,8 Millionen Euro kratzen die Gladbacher wieder an der 200-Millionen-Euro-Grenze. 2022 kamen 177,3 Millionen Euro zusammen.