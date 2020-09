Kommunalwahl 2020 : Ausschuss bestätigt Ergebnisse der OB-Wahl

Mönchengladbach Die Zahlen aus vier Stimmbezirken waren noch einmal überprüft worden, weil es so hohe Abweichungen gab. Das Ergebnis war das gleiche.

Der Wahlausschuss hat am Dienstag die Ergebnisse der Wahl zum Oberbürgermeister bestätigt. Es bleibt dabei: Keiner der angetretenen Kandidaten erreichte mehr als die Hälfte der gültigen abgegebenen Stimmen, weshalb es am Sonntag, 27. September, in die zweite Runde geht. 43.774 Stimmen wären nötig gewesen, um direkt zum Oberbürgermeister gewählt zu werden. 90.019 Menschen hatten die Wahlzettel ausgefüllt. 87.546 Stimmen zur OB-Wahl waren gültig.

Noch einmal überprüft wurden die Zahlen aus vier Wahllokalen. Denn dort gab es ungewöhnlich viele ungültige Stimmen. Stadtweit lag der Wert der nicht gültigen Stimmabgaben für die OB-Wahl bei 2,75 Prozent. In der Gesamtschule Espenstraße waren es aber 15,38 Prozent, in der Grundschule Mülfort-Dohr 13,79 Prozent, in der Kita Lorenz-Görtz-Straße 8,31 Prozent und in der Gemeinschaftshauptschule Heinrich-Lersch 8,11 Prozent. Weil die Abweichung mehr als fünf Prozent betraf, musste noch einmal gezählt werden. Dies geschah. Das Ergebnis war das gleiche.