Kolumne : Moral und Moria

Hastenraths Will erklärt die Welt Serie Kolumne Foto: Macharski

Mönchengladbach Am Sonntag durften wir erleben, wie schön es ist, eine Wahl zu haben. Die Menschen in Moria haben leider keine Wahl. Das größte Flüchtlingslager Europas liegt genauso in Schutt und Asche wie das Wertesystem der EU.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach ein verheerender Brand sind über 12.000 auf Lesbos gestrandete Heimatvertriebene obdachlos, was ihre Situation im Vergleich zu die letzten Jahre jedoch nur geringfügig verschlechtert. Ein humanitäres Drama mitten in die EU, die noch 2012 der Friedensnobelpreis für – Achtung – Menschlichkeit erhalten hat. Wenn man bedenkt, dass sich von 27 Mitgliedsländer gerade mal neun bereiterklärt haben, insgesamt 400 (!) Minderjährige aufzunehmen, wirkt diese Auszeichnung noch unpassender als seinerzeit der Echo für Farid Bang. In unsere Lieblingsurlaubsländer Österreich und Holland sind Ausländer beispielsweise nur erwünscht, wenn sie sich als Touristen in überteuerte Hotels einchecken. Aber auch Deutschland gibt keine gute Figur ab. Horst Seehofer, der offenbar vergessen hat, wofür das „C“ im Kürzel seiner Partei steht, lässt sich dafür feiern, dass er bis zu 150 Kinder aufnehmen will. Das klingt wie ein Witz ohne Pointe. Dennoch hält sich die allgemeine Kritik in Grenzen. Der empörte Aufschrei, der entstand, als es hieß, dass Schüler im Unterricht Masken tragen sollen, blieb diesmal angesichts von Kinder, die elternlos im Morast von Moria ihr Schicksal überlassen werden und Abwasser trinken, um zu überleben, aus.

Plötzlich sehen wieder einige durch neue Flüchtlingswellen ihr Wohlstand gefährdet, obwohl der selbst 2015 nie bedroht war, und rufen damit die rechtspopulistischen Pandemieversager auf der Plan, die endlich wieder ein Thema haben, für das sie nicht durchgeknallte Verschwörungstheoretiker hinterherrennen müssen. Die Politik gibt derweil vor, an eine europäische Lösung zu arbeiten, obwohl möglicherweise etwas ganz anderes der Fall ist: Die Situation in Moria IST die europäische Lösung!