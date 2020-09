Für Senioren in Mönchengladbach : Awo bietet Rollatoren-Check und Fahrtraining an

Hans-Josef Hofmeister (links) und Thomas Zimberg erklären den Umgang mit dem Rollator. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Manche Senioren sind mit der Handhabung ihrer Gehhilfen überfordert. Dagegen will die Arbeiterwohlfahrt in Neuwerk etwas unternehmen.

Von Kurt Lehmkuhl

Haarsträubende Situationen hat Thomas Zimberg im Bereich der Dünner Straße in Neuwerk schon häufiger miterlebt. „Es ist gar nicht mehr zu zählen, wie oft hier schon der Rettungswagen anfahren musste, weil es Unfälle mit Senioren gab, die mit ihrem Rollator unterwegs sind“, meint Zimberg, Leiter der Awo-Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt Neuwerk. Zum einen schätzen Autofahrer das Tempo der Senioren hinter den Rollatoren falsch ein. Zum anderen sind viele Senioren oft mit der Handhabung ihrer Gehhilfen überfordert. Und gegen dieses zweite Problem will man in der Begegnungsstätte etwas tun. Während der europäischen Mobilitätswoche bietet sie unterstützt von dem Orthopädiemeister Hans-Josef Hofmeister einen Rollatoren-Check und ein spezielles Rollatoren-Training an.

Besonders die Bremsen der Gehhilfe werden dabei unter die Lupe genommen. „Sie sind das A und O jedes Rollators. Sie müssen richtig eingestellt sein und der Nutzer muss wissen, wie sie funktionieren“, sagen Zimberg und Hofmeister. An den eigentlich stabilen Rollatoren fallen nicht übermäßig viele Wartungsarbeiten an. Mal muss eine Schraube nachgezogen, ein Kabel fixiert oder die Bremse justiert werden. „Im Prinzip nicht viel, aber nicht jeder Nutzer achtet so darauf wie ein Fachmann.“ Ein sicheres Gerät erleichtert den Umgang und gibt die Gewissheit, sich bei der Nutzung darauf verlassen zu können.

Das Rollator-Training soll die Senioren auf alle möglichen Situationen vorbereiten. Es soll einen Parcours auf dem Gelände der Begegnungsstätte geben, auf dem Kurvenfahren oder abruptes Bremsen ebenso geübt werden kann wie das Gehen über eine Wippe.

Und es geht auf die Dünner Straße und speziell zum Fußgängerüberweg, der für viele Senioren mit ihren Rollatoren zu einem fast unüberwindlichen Hindernis geworden ist. Dort wird unter Aufsicht geprobt.

„Das Training soll nicht nur dazu dienen, sicher zu uns in die Begegnungsstätte zu kommen.“ Zumborn blickt weiter: Viele Senioren müssen zunächst die Hemmschwelle überwinden, einen Rollator zu nutzen. Danach kommen die Probleme bei der Anwendung. „Da bleiben sie lieber zu Hause statt sich in die Gemeinschaft zu begeben. Mit der Isolation geht auch Lebensqualität verloren.“ Die Erkenntnis soll sein: „Ein Rollator schränkt mich nicht ein, ein Rollator ermöglicht mir vieles, das mir sonst nicht mehr möglich wäre.“