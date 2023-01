Gotteshaus in Mönchengladbach Wieso die Franziskuskirche ein Brückenpfeiler ist

Damals wie heute seien Aufforderungen zur Veränderung oft nicht gut aufgenommen worden. So habe König Herodes den lästigen Mahner köpfen lassen. In Richtung der Kirchenbesucher betonte Jünemann: „Wir sind alle Brückenpfeiler und Sanierer. Brückenbauer müssen erst schauen, was brüchig ist, und Sanieren heißt Heilen.“ Sie unterschied Restaurierer und Reformer. Beiden Gruppen gemeinsam sei das Zutrauen in die Zukunft der Kirche, „wenn sich etwas tut“.