Zwei weitere Vorfälle in Mönchengladbach Polizei warnt vor Betrugsmaschen

Betrüger haben einer Seniorin einen dreistelligen Geldbetrag entwendet. Das teilte die Polizei mit. Die zwei Männer haben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und behauptet, sie müssten die Wasserleitungen überprüfen. So haben sie sich am Freitag, 13. Januar, gegen 11.30 Uhr in Odenkirchen Zutritt zur Wohnung einer 74-Jährigen verschafft.