St. Franziskus in Mönchengladbach „Eine Kirche gegen den Protzgedanken der Nazis“

Vor dem Bau der Kirche hatte die seit Mitte des 19. Jahrhunderts wachsende katholische Gemeinde eine Kapelle an der Geneickener Straße in der ehemaligen Evangelischen Volksschule. Die Katholiken zogen noch ein paar Mal in andere Räume um, bis 1926 ein Grundstück an der Schlossstraße gefunden war. Nachdem die finanzielle Lage es erlaubte, erfolgte am 27. November 1932 der erste Spatenstich. Und am 8. Januar 1933 konnte der Grundstein gelegt werden. Die Kirchweihe feierte die Pfarrgemeinde dann am 10. September 1933.