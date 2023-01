Kriminalität in Mönchengladbach IHK warnt vor Schreiben mit betrügerischen Fallen

Und noch eine Betrugsmasche ist gerade aufgetaucht. Aktuell verschickt eine „Zentrale Zahlstelle“ aus Leipzig Rechnungen für Handelsregisterbekanntmachungen über 680 Euro. Die Rechnungen wirken laut IHK so echt, dass selbst aufmerksamen Betrachtern entgehen kann, dass sie getäuscht werden sollen. „Leider ist die erste derartige betrügerische Rechnung auch in unserem IHK-Bezirk aufgetaucht“, warnt Greif. In der Rechnung erscheint das Landeswappen NRW, es wird auf geltende Gesetze beziehungsweise Verordnungen Bezug genommen. Außerdem ist das Schreiben vermeintlich von einem Richter am Amtsgericht signiert. Am auffälligsten sei, dass der Betrag auf ein belgisches Konto überwiesen werden soll – die IBAN beginnt mit BE. Die IHK warnt: „. In Nordrhein-Westfalen kommt die Rechnung für die Gerichtsgebühren immer von dem Amtsgericht, bei dem die Eintragung beantragt wurde.“