Karneval in Mönchengladbach So feierte die Große Rheydter Prinzengarde ihr jeckes Jubiläum

Sie kamen, um „alles zu feiern, was sich nicht wehrt“. So zumindest drückte es Dieter Beines, Präsident der Großen Rheydter Prinzengarde (GRPG), aus, als er beim Jubiläumsempfang die Gäste im großen Saal des Opernhauses begrüßte. Lange erklären musste er sich nicht. Denn es ist bekannt, dass die Rheydter gerne feiern – ob runde, halbrunde oder offizielle karnevalistische Geburtstage. Und ein solcher Anlass bot sich wieder: Die GRPG hatte am Sonntag zum 88. Geburtstag eingeladen. Somit war es nicht verwunderlich, dass der Veranstaltungssaal bestens mit Freunden, Partnern und Karnevalsgesellschaften der Stadt gefüllt war.