Baudenkmal in Mönchengladbach CDU fordert Sanierung des Wickrather Rathauses

Die Stadttochter GMMG (Gebäudemanagement Mönchengladbach) hat jüngst erklärt, ein eigenes Energiemanagement-Team einrichten und ein Energiemanagementsystem (EMS) einführen zu wollen. Der Vorhaben hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 14. Dezember beschlossen. Mit dem EMS soll „mithilfe umfangreicher Messwerte und spezialisierter Software die Verbräuche in den städtischen Gebäuden systematisch überwacht, analysiert und optimiert“ werden, wie die Stadt damals mitteilte. In der Mitteilung wurde Oberbürgermeister Felix Heinrichs zitiert mit: „Wir müssen die Energieverbräuche in unseren Gebäuden konsequent senken und Neubauprojekte von Anfang an nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards entwickeln.“ Zum Energiemanagement gehört den Angaben zufolge auch der Ausbau von erneuerbaren Energien, die Unabhängigkeit von konventioneller Energie und eine sichere Versorgung der Gebäude.