Mönchengladbach : Flüssiges Kokain nach Westafrika geschmuggelt

Mönchengladbach Der 36-jährige Wiederholungstäter stand erneut vor Gericht.

Einen kurzen, dafür beinahe „filmreifen“ Fall verhandelte am Montag die Große Strafkammer des Landgerichts. Einem 36-jährigen Mönchengladbacher mit libanesischer Staatsangehörigkeit wurde der Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Zwei Frauen sollen in seinem Auftrag im Dezember 2016 Kokain von Brasilien über Paris an die Elfenbeinküste transportiert haben, um es mutmaßlich dort in den Handel zu bringen. Das flüssige Kokain soll in Schaumstoff aufgesogen und dann auf verschiedene Gepäckstücke verteilt worden, ein Teil sogar in das Futter einer Jacke eingenäht gewesen sein. Insgesamt soll es sich um eine Netto-Menge von acht Kilogramm flüssigem Kokain gehandelt haben. Die Prozesse gegen die zwei weiblichen Kuriere werden in einem gesonderten Verfahren verfolgt.