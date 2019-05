Brauchtum in Mönchengladbach : Historische Schützenkette gefunden

Mönchengladbach Kriminalhauptkommissar Rainer Breuer fand bei Aufräumarbeiten im alten Polizeipräsidium die silberne Kette eines Rheydter Stadtschützenkönigs von 1931. Heute ist sie von 11 bis 17 Uhr beim Fest am Dicken Turm zu sehen

Unter den Fundstücken fand Rainer Breuer eine alte Rheydter Schützenkette aus dem Jahre 1931. Natürlich war das Silber bzw. das Metall der Kette etwas angelaufen. Breuer reinigte die Kette so, dass Teile besser zu erkennen waren. Herausgeputzt kam eine „Stadtschützenkönigskette“ des Rheydter Verkehrs- und Bürgervereins. Träger und Stadtschützenkönig von Rheydt, so steht es eingraviert auf den Silberplatten, war im Jahre 1931 Peter Weißenfels. Wenn dieser Beweis alter Schützentradition auch nicht so alt ist wie die Jahrhunderte, die die Rheydter Schützenbruderschaften in Giesenkirchen, Geistenbeck, Hockstein, Schelsen, Mülfort oder Tackhütte aufweisen können, so wird doch wieder einmal deutlich, dass auch die Rheydter Stadtmitte eine Schützentradition aufzuweisen hat. Der damalige Oberbürgermeister von Gladbach-Rheydt, Johannes Handschumacher (1930 - 1933), wünschte in einem Beitrag der Rheydter Zeitung „den Veranstaltungen des Rheydter Schloß- und Schützenfestes ein fröhliches Gelingen und eine unserer großen Stadtgemeinde Gladbach-Rheydt zum Segen gereichende Stärkung des Heimatgedankens“.