Tod eines Kleinkindes aus Wevelinghoven : Urteil im Fall Leon soll Montag fallen

Die angeklagte Mutter im Gerichtssaal. Foto: Marc Pesch/mape

Grevenbroich Schon am Montag wird am Landgericht Mönchengladbach aller Voraussicht nach der Prozess um den Tod des kleinen Leon aus Wevelinghoven zu Ende gehen. Das ein Jahr alte Kind war im April 2019 in der Wohnung seiner Eltern auf der Krummstraße verhungert und verdurstet.