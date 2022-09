Veranstaltungsreihe in Mönchengladbach : Diese bekannten DJ’s und Bands sind beim City Movement Festival

DJ Phace ist einer der erfolgreichsten Drum’n’Bass DJ’s Deutschlands. Sein Auftritt ist am 24. September. Foto: Phace

Mönchengladbach Das Club-Event soll Gladbachs Altstadt musikalisch wieder in Bewegung bringen. Dafür haben die Veranstalter dutzende DJ’s und Bands aus allen möglichen Genres in die Stadt geholt. Auf wen sich die Besucher freuen können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Leonie Miß

Der erste Anlauf des neuen City Movement Festivals im vergangenen Jahr schien ein voller Erfolg gewesen zu sein. Deshalb wird nun die zweite Ausgabe des Club-Events starten. Das Festival, das vom alternativen Club „Projekt 42“ organisiert wird, soll ganze zwei Monate die Besucher in die Altstadt locken, mit Live-Musik an Freitagen und DJ-Sets an Samstagen. Das Besondere des City Movements: Die Musik. Als subkulturell bezeichnen sie die Veranstalter um Andreas Ochotta vom Projekt 42, ein Mix aus Trap, Techno, Rock und Drum’n’Bass, Psytrance, Jazz oder experimenteller Musik. Als „Chamäleon der Altstadt“ bezeichnet Mitveranstalter Andreas Ochotta das City Movement. „Die Farbe ist immer anders, aber der Kern bleibt gleich“, sagt er. Sämtliche Subgenres abseits des Mainstreams seien somit abgedeckt, teilweise auch durch bekannte Acts.

Manche Veranstaltungen würden von anderen lokalen Veranstaltern kuratiert, wie zum Beispiel Monnike Con Moto oder Bad Behaviour, sagt Ochotta. „Die sollten sich auch gerne bekanntere Künstler dazu holen.“ Das solle dem Zweck dienen, lokalen Künstlern eine Netzwerk-Möglichkeit über die städtischen Grenzen hinaus zu bieten. Im vergangenen Jahr legte Techno-Legende und Loveparade-Gründer DJ Motte beim City Movement auf und der Austausch mit den lokalen Musikern soll nachhaltig gewesen sein, sagt Ochotta. Und eine weitere Hoffnung hat der Veranstalter: „Gladbach kennt man vielleicht für seinen Fußballverein. Mit der Veranstaltung wollen wir aber auch mit unserer Stadt bei den Kulturinteressierten auf dem Radar auftauchen.“ Nun können die Veranstalter das Programm für den September vorstellen.

Lesen Sie auch Auftritt von Dr. Motte : Ein bisschen Loveparade in Mönchengladbach

Startschuss für die Party-Reihe fällt am Freitag, 9. September, mit Ski Aggu, einem Newcomer aus Berlin. Er ist Trap-Künstler, fühlt sich musikalisch also in einer Welt zwischen Hip-Hop und elektronischer Musik wohl. Trap (dt.: Falle) kombiniert schleppende Beats aus dem Hip-Hop mit elektronischen Klängen, Samples und Sound-Effekten. Und: Ski Aggu rappt. Aus Sicht der Veranstalter sei er sogar ein „sehr begnadeter Rapper“ aus dem west-berlinerischen Untergrund. Mit seinem Markenzeichen, der übergroßen Skibrille mit orangefarbenen Gläsern, macht er seinem Künstlernamen alle Ehre. Sein Vorprogramm bilden die Düsseldorfer Joe Rida und UDWS sowie das Treppenhaus Finest Kollektiv aus Mönchengladbach.

DJ Hell ist ein international bekannter Techno- und House-DJ sowie Produzent. Nun legt er zum ersten Mal in Mönchengladbach auf. Foto: Sven Marquard

Am Samstag, 10. September, folgt DJ Hell auf der Bühne im „Project 42“. DJ Hell, bürgerlich Helmut Josef Geier, gehört nicht nur zu den Hochkarätern des diesjährigen Club-Events, sondern auch zu denen in der Musik-Szene. Als Techno- und House-DJ und Produzent ist er international bekannt, arbeitete unter anderem mit P-Diddy, Bryan Ferry oder Mijk van Dijk zusammen. Sein Label „International Deejay Gigolos“ ist renommiert und angesehen. Nun legt er zum ersten Mal in Gladbach auf. Für Ochotta ist Hells Auftritt am Wochenende ein Glücksgriff: „In Gladbach erwartet man DJ Hell nicht.“ Unterstützt wird DJ Hell von Gladbacher DJ’s – Mechanic Freakz, Aljoscha und Frau Moto sowie Barila Funk auf Floor Nummer zwei.

Ein weiteres Highlight ist der Drum’n‘Bass-Produzent DJ Phace. Er gilt als einer der bekanntesten in seinem Genre in Deutschland, tourt durch die gesamte Welt und betreibt ebenfalls ein eigenes Label. Der Hamburger wird am Samstag, 24. September, auflegen. Sein Songwriting lässt sich laut Veranstalter am besten als ein Nebeneinander von verdrehten Bässen, rhythmischen Experimenten, explosiver Energie und rohem Minimalismus beschreiben.