Live-Performance in Mönchengladbach : Ingo Wegerl erfindet Mussorgskys Klangbilder neu

Der in Wickrath lebende Künstler hat sich schon im Alter von 16 Jahren von Mussorgskys berühmten Zyklus inspirieren lassen. Foto: bauch, jana (jaba)

Wickrath Der Mönchengladbacher Maler nutzt den Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“ des russischen Komponisten als Vorlage für eine Bilderserie. Am 11. September präsentiert der Künstler seine Acryl-Tempera-Bilder im Kontext mit Live-Musik am Klavier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Richerdt

Es gilt als eines der populärsten Werke der Programm-Musik: Modest Mussorgskys 1874 komponierter Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“ führt Motive aus Bildern des Malers Viktor Hartmann so eindringlich vor Ohren, dass im Kopfkino der Konzertbesucher lebhafte Filmszenen entstehen. Erinnert sei an den putzigen Tanz der Küken in den Eierschalen oder an die Hexe Baba Yaga in ihrer auf Hühnerfüßen gründenden Hütte. Zur Hommage an die verschollenen Originalgemälde von Mussorgskys Freund Hartmann gehört auch das Schlussstück: „Das große Tor von Kiew“. Dazu entfacht der Komponist ein erhaben-monumentales Klang-Feuerwerk aus einem Grundthema („Promenade“), das die musikalische Klammer des ganzen Werks bildet.

Der in Wickrath lebende Maler Ingo Wegerl (70) hatte, wie er erzählt, schon mit 16, 17 Jahren die Idee, sich von Mussorgskys berühmten Zyklus zur malerischen Umsetzung inspirieren zu lassen. „Jahrzehnte später fing ich an, einzelne Stücke daraus in Bilder zu transformieren“, sagt er. Die meisten Arbeiten des zehnteiligen Werkes entstanden in den Jahren 2010 bis 2012. „Im laufenden Jahr kamen dann die tanzenden Küchlein und die in den Tuilerien zu Paris spielenden Kinder hinzu“, informiert der Mönchengladbacher Maler, der zeitweilig als Illustrator medizinischer, insbesondere anatomischer Lehrbücher tätig war. Daher rührt Wegerls fotorealistische Präzision der Malerei, die stilistisch vom Wiener Phantastischen Realismus eines Ernst Fuchs geprägt ist.

Es ist kein Zufall, dass die Kriegsereignisse in der Ukraine beigetragen haben, dass der Maler das von lodernden roten Flammen umzüngelte große Tor von Kiew aus seinem Bildarchiv holte, um darin erschreckende aktuelle Bezüge zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu entdecken. Jedenfalls beschloss er, Mussorgskys Musik als Inspirationsquelle für ein synästhetisches Gesamtkunstwerk zu nutzen. Aber es sollte nicht mit einer Eins-zu-Eins-Umkehrung von Mussorgskys Verfahren sein Bewenden haben, wobei Wegerls Bilder nun die musikalischen Vorlagen spiegeln.

„Ich habe Mussorgskys Klaviernoten auseinandergeschnitten und die Schnipsel neu zusammengeklebt“, erläutert der Künstler sein Vorgehen. Die über ein Computerprogramm abgespielten verfremdeten Fragmente seien „extrem spannend anzuhören“, so Wegerl. Er bat den Giesenkirchener Musiklehrer Andreas Kiwus (59), auf dieser Basis die Puzzlestücke neu zu verarbeiten für eine Live-Performance. Kiwus beschloss, das Notenmaterial als Grundlage für Improvisationen am Klavier zu verwenden.

Am Sonntag, 11. September, 11 Uhr, wird es zur Aufführung des musikalisch-bildlichen Gesamtkunstwerks kommen. Im Wohnhaus des Künstlerpaares Margot von Contzen und Ingo Wegerl am Rotdornweg 1 in Wickrath wird Andreas Kiwus zeigen, wie er Wegerls Darstellung eines Gnoms mit weit aufgerissenem Rachen oder die zudringliche Szene von vier Männern um eine geschlechtlich undefinierte Person, die verzückt einen Pokal in Gestalt eines Schlosses hält, in Klänge umsetzt. Oder was ihm zur attraktiven, rothaarigen Hexe Baba Yaga einfällt. Und zu den gruseligen Katakomben. Alle zehn Bilder wachsen zu einem 2,40 an 2,40 Meter großen Tableau zusammen.