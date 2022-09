Livemusik und Trödel : Viele Bands kommen zum Festival am Brückerbach

Sabrina Hantke (v.l.), Dirk Rauchmann und Michael Makoschey von der Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“ gehören zu den Organisatoren. Foto : Simona Meier Foto: Simona Meier

Düsseldorf In Wersten beginnt am Freitag das Mini-Festival „Rock am Bach“. Besucher können kostenfrei Livemusik hören, es gibt eine Meile zum Trödeln.

Umsonst und draußen ist das Motto bei „Rock am Bach“. Von Freitag, 9. September, bis Sonntag, 11. September, stehen beim Festival am Brückerbach Spaß und Musik im Mittelpunkt. Wie in den Vorjahren gehören unterschiedliche Musikstile zum Programm.

Auftakt ist am Freitag um 17 Uhr mit vier Bands. Dann gibt es Punk zu hören. Auftreten werden: Evan Freyer, Linke Lümmel, Dan Ganove und Mean Ellees. Der Rock-und-Pop-Samstag startet am nächsten Tag um 13 Uhr. Mit dabei sind Permilia, Froilein Erna, Caputto, Kapelle Umland, Coda Control, Couch Pop und Cosmic Marauder.

Nach der Corona-Pandemie wird das kleine Festival im Grünzug am Brückerbach erstmals wieder ähnlich ablaufen wie 2019. Damals fand es zum ersten Mal statt und wurde gleich ein großer Erfolg. Viele Besucher kamen nach Wersten und genossen die Musik. Einiges haben die Veranstalter optimiert und anwohnerfreundlich angepasst. „Wir werden die Bühne etwas weiter Richtung Botanischen Garten drehen“, sagt Dirk Rauchmann. „Rock am Bach“ findet in der Nähe der Fischtreppe am Brückerbach statt. Dort sind neben der Bühne auf dem Gelände Essens- und Getränkestände verteilt und Toiletten zu finden.

„Wir haben jeden Tag natürlich unseren Headliner, darunter beispielsweise Cosmic Marauder“, sagt Rauchmann. Die Musiker spielen am Samstagabend. Am Samstag findet ab 13 Uhr außerdem die Trödelmeile am Deich von der gelben Brücke in Richtung Nernstweg statt. Sonntag stehen ab 11 bis 15 Uhr Jazz und Blues auf dem Programm, mit Honey Hush und der Storyville Jazzband Cologne.

Der Eintritt zum Gelände ist frei, es gibt keine Zulassungsbeschränkungen wie im vergangenen Jahr. Abends endet das Mini-Festival um 22 Uhr. Finanziert wird die Veranstaltung durch die Organisatoren der Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“, durch Sponsoren, Zuwendungen der Bezirksvertretung 9 und die Verkäufe von Essen, Getränken und Werbeartikeln wie Pullovern, T-Shirts und Festivalbändchen.

Auch Bands aus der nahen Umgebung treten bei „Rock am Bach“ auf, dazu zählen beispielsweise Caputto und Kapelle Umland. „Wir hatten eine Warteliste von Bands und ungefähr 50 Anfragen für dieses Jahr“, sagt Dirk Rauchmann. Mit ihm gehören der Vorsitzende der Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“, Michael Makoschey, und Sabrina Hantke zum Organisationsteam von „Rock am Bach“. Viele freiwillige Helfer sind außerdem mit von der Partie.

