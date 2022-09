Das Düsseldorf-Festival startet : Tempo, Akrobatik und rote Rosen

Düsseldorf Das Düsseldorf-Festival startet am 7. September. Die Kulturfreunde erleben einen Auftakt mit Tanz, Zirkus – und einem Skandal-Klassiker.

Das Düsseldorf-Festival hat die Corona-Pandemie überstanden und startet in der kommenden Woche, am Mittwoch, 7. September, mit neuem Schwung. Drei Wochen lang gibt es in der Altstadt ein reichhaltiges Programm zu sehen und erleben – von Tanz- und Zirkustheater bis hin Musik in allen Facetten. Wir stellen die Höhepunkte der ersten Tage vor.