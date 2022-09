Gladbach (g)niessen auf dem Schillerplatz : Gelungenes Weinfest in der „Bierstadt“ Mönchengladbach

Das Weinfest lockte an drei Tagen mehrere Tausend Menschen auf den Schillerplatz. Foto: g-niessen/Niels Gaury

Eicken Auf eine kulinarische Reise durch die Rebsorten begaben sich die vielen Besucher bei Gladbach (g)niessen – das etwas abgeänderte Konzept überzeugte.

Das entspannte, ruhige „Chillen am Schillerplatz“, das beim Weinfest am Wochenende angesagt sein sollte, war gar nicht so einfach möglich. Bereits am Freitagabend herrschte reges Treiben. Rund 5000 Menschen bevölkerten da schon nach Angaben von Bernd Nießen den Platz. Er hat das Weinfest trotz aller Skepsis in der „Bierstadt“ Mönchengladbach 2018 aus der Taufe gehoben, musste dann aber nach dem Fest 2019 pandemiebedingt eine Pause einlegen, sodass es jetzt erst zur dritten Auflage kommen konnte.

„Die Menschen lechzen regelrecht nach Veranstaltungen unter freiem Himmel“, meint der Organisator, der seit mehr als 20 Jahren im Weinhandel tätig ist. Eine Besucherzahl im fünfstelligen Bereich, zirka 30.000 Menschen, erwartet er, bei dem für ihn schon fast selbstverständlich guten Wetter an den drei Tagen mit Livemusik, Weinständen und einem Programm für die ganze Familie. Es sei die Vielfalt der Weine und die ungewöhnliche, moderne Form des Fests, die sie nach Mönchengladbach gebracht hat, sagt eine Besucherin aus Düsseldorf, der es der Slogan „Wein aus glücklichen Reben aus Freilandhaltung“ angetan hat. Sie findet die Idee gut, ein hochwertiges Weinglas zu erwerben und dann an den einzelnen Ständen zu günstigen Preisen verschiedene Weine zu genießen.

„Wir wollen anders sein, moderner und nicht nur traditionell“, meint Nießen, der mit über 20 Mitarbeitern und Helfern das Weinfest Gladbach (g)niessen auf die Beine gestellt hat. So wie es traditionelle Weinfeste in den Weinorten gebe, so soll es auch moderne, etwas andere Feste in den Städten fernab von Weinbergen und Keltereien geben. Nießens Idee überzeugt. „Alle Winzer, die schon 2018 dabei waren, sind auch jetzt am Start, hinzu sind neue gekommen“, sagt er.