Mobilitätswoche in Mönchengladbach : Neue Klänge auf autofreier Bismarckstraße

Informierten vor der Fahrrad-Bar im Innenhof des Rathauses Abtei über das Programm zur Mobilitätswoche (v.l.): Jan Stübner und Marielle Beemelmanns vom städtischen Mobilitätsmanagement sowie Norbert Krause (Krauses Projektdesign) und Oliver Leonards (Terz machen). Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Ob Feiern auf dem Parkplatz, Rollator-Tag, Malaktion für Grundschüler oder Lastenrad-Treff – umfangreich ist das Programm der Europäischen Mobilitätswoche, die mit dem „Tag der Mobilität“ als Höhepunkt vom 16. bis 22. September stattfindet. Das ist das Programm.

Von Helmut Michelis

EMW, das klingt ähnlich wie eine bayerische Fahrzeugmarke, ist aber ein erklärtes Kontrastprogramm: Die beiden Innenstädte sollen möglichst autofrei werden. Deshalb geht es in der Europäischen Mobilitätswoche (EMW) um Lastenfahrräder, E-Busse oder Radschnellwege. Höhepunkt ist wie in jedem Jahr der „Tag der Mobilität“, diesmal am Sonntag, 18. September, von 12 bis 17 Uhr. Anders als in den Vorjahren wird dazu die komplette Bismarckstraße vom Bismarckplatz bis zur Regentenstraße in eine Fußgängerzone verwandelt. Dort gibt es dann zum Entlang-Bummeln zahlreiche Angebote vom Fahrradflohmarkt über zwei Musikbühnen, einen Pedelec-Trainingsparcours und Info-Stände bis hin zum großen Lastenrad-Treff, wo diese innerstädtische Alternative zum Auto allen Interessierten im Detail vorgestellt wird.

Darüber hinaus haben sich die Veranstalter eine spezielle Klanginstallation ausgedacht, wie sie am Dienstag bei der Vorstellung des Programms erläuterten: Mit dem Projekt „Horch“ können sich die Besucher das künftige Geräusch einer nicht mehr von Autos dominierten Bismarckstraße aussuchen. „Das können spielende Kinder sein, zwitschernde Vögel, rauschende Bäume oder sogar blökende Schafe“, sagte Mitveranstalter Norbert Krause. Er hatte dazu extra eine rollende Bar in den Innenhof des Rathauses Abtei mitgebracht, natürlich „Thema-gerecht“ auf ein dreirädriges Lastenfahrrad montiert.

Proteste von Anwohnern oder Autofahrern erwarte man nicht, meinte Marielle Beemelmanns vom städtischen Mobilitätsmanagement. Die Sperrung auch des oberen Teils der Bismarckstraße in Richtung Kaiser-Friedrich-Halle sei der ausdrückliche Wunsch von Gastronomen und Geschäftsinhabern gewesen. „Außerdem bleibt die querende Steinmetzstraße an diesem Tag für Autos offen.“ Langfristig soll die Bismarckstraße allerdings dauerhaft verkehrsberuhigt werden. Wie das genau umgesetzt werde, stehe noch nicht fest. Beim Tag der Mobilität könnten sich die Bürger aber schon einmal ein Bild davon machen, wie die zurzeit vielfrequentierte Verkehrsader dann aussehen könnte.

Er freue sich auf die persönlichen Gespräche bei der Mobilitätswoche, sagte Oberbürgermeister Felix Heinrichs in einem Grußwort zur EMW – „auch zu den Maßnahmen, die wir gerade auf den Weg gebracht haben: etwa die Protected Bike Lane auf der Hohenzollernstraße, die Fahrradstraße entlang des Bunten Gartens oder die Anbindung der Blauen Route vom Sonnenhausplatz aus.“ 2020 war Mönchengladbach für das Programm rund um die Aktionswoche mit dem Siegerpreis der „European Mobility Week“ ausgezeichnet worden, auf Platz zwei und drei gefolgt vom spanischen Granada und dem bulgarischen Sofia. Diese Auszeichnung werde weiterhin als Ansporn gesehen, so Stadtdirektor Gregor Bonin.

Die Europa-weite Woche findet bereits zum siebten Mal mit Beteiligung Mönchengladbachs statt. Den Auftakt macht diesmal am 16. September der „Park(ing) Day“, der auf die Platzverschwendung durch abgestellte Fahrzeuge aufmerksam machen soll, berichteten die Veranstalter. Sie wünschen sich, dass die Autofahrer in der Stadt künftig verstärkt Tiefgaragen und Parkhäuser ansteuern. Dazu finde am Samstag, 17. September, unter dem Rheydter Markt eine spezielle Aktion mit einem Magier statt, der die Einfahrenden begrüße und „in einem Raumschiff nach oben begleitet“, am Kassenautomat erwarte sie ein Glücksrad.

Bereits einen Tag vorher werden die Parkplätze am Adenauerplatz unter dem Motto „Tischlein deck dich“ mit Palmen, Sonnenschirmen und Liegestühlen zum innerstädtischen Urlaubsort umfunktioniert. Ebenfalls an diesem Freitag wird eine gemütliche Radtour zum Einstieg in die EMW angeboten: Start ist um 18 Uhr auf dem Markplatz in Rheydt. Die bis zu 15 Kilometer lange Tour führe über Straßen, Wald- und Feldwege; eine Anmeldung sei nicht erforderlich.

Beim „Rollator-Tag“ für die Lebensälteren am 16. September von 10 bis 13 Uhr auf der Hindenburgstraße vor dem Minto bietet die NEW mit lokalen Partnern eine praktische Hilfestellung für die besonderen Bedürfnisse älterer Menschen in Bussen an, was mit dem sicheren Einstieg beginnt. Die Angebote gliedern sich in verschiedene Module, die die Teilnehmenden durchlaufen. Darüber hinaus werden von Eicken bis Geneicken über alle Tage hinweg Nachbarschaftstreffs, Live-Konzerte und Mitmach-Aktionen für Jung und Alt angeboten.