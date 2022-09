Bürger über den Stadtteil : Was in Rheydt gut läuft – und was nicht

Foto: bauch, jana (jaba) 8 Bilder Die neue Halle der Rollbrett Union

Mönchengladbach Die Zukunft der Rollbrett Union, Baustellen, Leerstand: Bei den Rheydter Gesprächen ging es um die positiven und negativen Seiten des Stadtteils.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kurt Lehmkuhl

Das Positive geht bei der Rollbrett Union in Rheydt einher mit dem Negativen. In Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement Mönchengladbach eröffnet der Verein, der die Skaterszene gefördert und etabliert hat, nicht nur die neue Skateplaza am Platz der Republik in Mönchengladbach, sondern auch die Rollfabrik in den Hego Höfen an der Egerstraße in Rheydt. Gleichzeitig steht der „Stammsitz“ im Rollmarkt an der Hauptstraße in Rheydt vor dem Aus. Der Eigentümer des Gebäudes, in der Skater ihren Sport ausüben und ihre Freizeit verbringen können, hat dem Verein die Kündigung ausgesprochen. Über kurz oder lang muss die seit 2016 als „temporäre Bleibe“ angemietete Immobilien geräumt werden, wie Lars Tüxen bei den jüngsten Rheydter Gesprächen mitteilte.

Dennoch sieht der Verein zuversichtlich nach vorne. Die Hego Höfe bieten mit ihren großen, hohen Fabrikhallen noch mehr Möglichkeiten. Außerdem soll das kulturelle und gesellschaftliche Angebot für die Besucher ausgebaut werden. Die Rollbrett Union sei ein wesentlicher Bestandteil von Rheydt geworden, der erhalten bleiben muss. Als Markenzeichen habe er den Ort bundesweit in der Skaterszene bekannt gemacht.

Ulrich Elsen von der SPD gehörte zu den vielen Besuchern, die ins Ernst-Christoffel-Haus zu der Veranstaltung, die von Quartiersmanager Markus Offermanns und der Familienbildungsstätte angeboten wird, gekommen waren. Die Rheydter Gespräche verstehen sich als Forum für alle, die in Rheydt leben und denen der Ort am Herzen liegt. Die Menschen zu informieren und zur Mitarbeit in Rheydt zu motivieren, ist eines der Anliegen dieses Formats. Neben der Rollbrett Union lieferte auch Kerstin Schaaf als Projektleiterin des Bahnhofneubaus für die EWMG Informationen über die Großbaustelle im Herzen von Rheydt. Der Bahnhof werde ein neues Aushängeschild werden, meinte sie, wobei sie betonte, dass die Stadt ausschließlich für den Neubau des Gebäudes verantwortlich zeichnet. Sämtliche Tunnel für Bahnkunden und Passanten, die Zugänge zu den Bahnsteigen und die Gleisanlagen werden von der Bahn betreut und gewartet. Schaaf hofft wie alle, dass die Bahn ihren Teil zur Modernisierung und Aufwertung des Bahnhofsbereichs beiträgt. Froh ist sie über die Polizei als „Ankermieter“ im drei- bis viergeschossigen Neubau, dessen beide Teile durch eine (Bahnhofs-)Halle verbunden sind. „Die Polizei erhöht die Sicherheit im Bahnhofsbereich.“

Über Erfolge beim Sofortprogramm zur innerstädtischen Belebung in Rheydt berichtete Eva Maria Heiß. Es sei in den letzten Monaten des Programms gelungen, sechs Mietverträge für sieben Gewerbeflächen abzuschließen. Mit dem Sofortprogramm und einem Sanierungsprogramm soll Rheydt weiter belebt werden. Elsen verspricht sich viel von dem Sanierungsprogramm für alte und funktionseingeschränkte Gebäude.

Zu den von Heiß angesprochenen Mietern gehört der Verein KARhe, der das Rhe-er Eck an der Odenkirchener Straße übernommen hat. Dort soll, wie Constantin Jansen bei den Gesprächen erklärte, Kultur und Bildung eine große Rolle spielen. Nach einem coronabedingt holprigen Start im November 2021 habe es zuletzt rund 20 Veranstaltungen pro Monat gegeben. Für September sind jetzt schon 36 Termine vergeben für Konzerte, Begegnungen, Chorproben und –auftritte. Auch die Palästinensische Gemeinde verzeichnet in Rheydt einen Aufschwung. Nachdem sich der Verein „geöffnet“ hat, wird er mehr und mehr von der Öffentlichkeit wahrgenommen und sorgt er mit vielen Angeboten für Schüler und Frauen für mehr Integration in die deutsche Gesellschaft, wie Ezaldin Alazzeh berichtete.

Die Hausaufgabenbetreuung mit Zustimmung des Schulamts wird immer umfangreicher. Von zunächst fünf ist die Zahl der Schüler mit Migrationshintergrund auf über 100 angewachsen. Kurse für Frauen im Radfahren und Schwimmen sind gefragt. Das erste Zuckerfest brachte einen enormen Andrang von Interessenten. „So wie die Deutsche zu unserem Fest kommen, sollten wir zu ihren Weihnachtsfesten gehen“, wünscht sich der Vereinsvorsitzende.