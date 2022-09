Tennis-Drama am letzten Spieltag der Medensaison : Damen 50 der TG Rot-Weiss feiern Aufstieg in Regionalliga

Tennis-Medensaison Viel dramatischer hätte das Saisonfinale für die Damen 50 der TG Rot-Weiss Mönchengladbach in der 1. Verbandsliga nicht sein können. Im Derby am letzten Spieltag feierte das Team mit einem Sieg über Rheindahlen den Aufstieg.

Einen Aufstieg gab es für die Damen 50 der TG Rot-Weiss Mönchengladbach erst im vergangenen Sommer: Damals erfüllte die Mannschaft ihre Favoritenrolle und stieg als Meister aus der 1. Verbandsliga in die Niederrheinliga auf. Ein großer Erfolg. Das realistische Ziel für die zurückliegende Sommersaison 2022 lautete daher: In der Niederrheinliga etablieren und wenn möglich die Klasse halten.

Zum Abschluss der Saison müssen sich die Verantwortlichen am Bunten Garten nun eines vorwerfen lassen – sie haben die Damen unterschätzt. Denn in der neuen Spielklasse hielten die Damen der TG mit unverändertem Kader ebenfalls ganz oben mit.

Acht Stunden dauerte die Begegnung schließlich, ehe ein 5.4-Erfolg für die TG-Damen als Ergebnis stand. In der Tabelle reichte das für Platz zwei hinter Düsseldorf – und den Aufstieg in die Regionalliga, der höchsten Spielklasse für Senioren im Medenbereich. „Wir konnten in diesem Jahr bereits starke Aufstiege unserer Damen 40, 2. Herren sowie U18-Junioren-Mannschaft verzeichnen. Der Aufstieg unserer Damen 50 in die Regionalliga setzt dem Ganzen die Krone auf“, sagte Sportvorstand Luca Moritz.