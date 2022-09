Versuchtes Tötungsdelikt in Mönchengladbach : Tatverdächtiger nach Beil-Attacke in Untersuchungshaft

Nach der Verhaftung in Rheydt wurde der Verdächtige jetzt in Untersuchungshaft geschickt. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Der 43-Jährige soll einen Mann mit einem Beil verletzt und zudem auf ihn geschossen haben. SEK-Kräfte nahmen den Verdächtigen später fest, ein Richter schickte ihn jetzt in U-Haft.

Der in der Rheydter City von Spezialeinsatzkräften festgenommene Tatverdächtige eines versuchten Tötungsdeliktes sitzt in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch, 7. September, in einer gemeinsamen Meldung mit. Der 43-Jährige sei an diesem Tag einem Haftrichter vorgeführt worden, der gemäß staatsanwaltschaftlichem Antrag Untersuchungshaft erließ – unter anderem wegen versuchten Mordes. Diese trat der Tatverdächtige auch umgehend an.

Vorangegangen war ein Vorfall auf einem Parkplatz an der Duvenstraße am Montagabend, 5. September. Dort soll der 43-Jährige gegen 19 Uhr einen 39-Jährigen mit einem Beil angegriffen haben. Als der Verletzte flüchtete, soll der Tatverdächtige auf ihn geschossen, aber mit dem Schuss verfehlt haben. Der Angegriffene konnte nach einem anschließenden kurzen Gerangel wegrennen. Ein Autofahrer griff den blutenden Mann unweit des Tatorts auf und fuhr ihn zur Polizeiwache Rheydt, wo er von dem Angriff berichtete. Die Polizisten verständigten Rettungskräfte, die den Verletzten nach Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Nach Ermittlungen wurde der 43-jährige Tatverdächtige am Folgetag – Dienstag, 6. September – gegen 14 Uhr von Spezialeinsatzkräften in der Rheydter Innenstadt festgenommen. Dabei erlitt er laut Polizeibericht leichte Verletzungen. Er soll ein Messer bei sich getragen haben. In seiner verlassenen Wohnung, die von Ermittlern durchsucht wurde, fanden diese unter anderem scharfe Munition und stellte diese sicher. Das Auto des mutmaßlichen Angreifers fanden Polizisten verlassen in Tatortnähe, und stellten auch dieses sicher.

Die genauen Hintergründe der Tat sind noch weitgehend unbekannt. Aktuell wird von persönlichen Streitigkeiten ausgegangen. Die Ermittlungen der eingesetzten Mordkommission dauern an. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

(capf/gap)