Ab Oktober in Mönchengladbach : Diakonie schickt Suchtberater für Obdachlose auf die Straße

Mönchengladbach Das Land fördert das Projekt mit 93.000 Euro. Denn sehr viele Wohnungslose haben ein Drogenproblem. Sie sollen auf der Straße und an Treffpunkten angesprochen und über Hilfsangebote in Mönchengladbach informiert werden.

Der Drogen-Szene am Platz der Republik hinter dem Gladbacher Hauptbahnhof wollen Ordnungsamt, Landes- und Bundespolizei mit Streifengängen gemeinsam zu Leibe rücken. Das Diakonische Werk möchte ab Oktober dort und an anderen Stellen in der Stadt einen neuen Weg einschlagen: auf wohnungslose Drogenkonsumenten zugehen, sie ansprechen und Hilfe anbieten. Das soll ab 1. Oktober Aufgabe eines Sozialarbeiters oder einer Sozialarbeiterin sei. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert das Projekt mit 93.000 Euro. Die Stelle ist erst einmal auf anderthalb Jahre befristet. Brigitte Bloschak, beim Diakonischen Werk seit vielen Jahren für die Arbeit mit Wohnungslosen zuständig, freut sich nicht nur über den Zuschuss, sondern auch über Interesse an der Stelle. „Wir haben schon Bewerber“, sagt Bloschak.