Natur-Kolumne : Große Sprünge, kleine Kraftpakete

Elke Kamper, Naturkolumne Mönchengladbach Foto: Tessa Fischer

Mönchengladbach Unsere Kolumnistin schreibt dieses Mal über „Grillen im Sommer“. Und dabei denkt ganz und gar nicht an Bauchspeck und Würstchen, sondern an Zirpen in der Natur. Viele wissen nur wenig über die kleinen tierischen Hüpfer, findet sie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elke Kamper

Ich möchte mich an dieser Stelle gerne einmal für die tollen Reaktionen auf diese Naturkolumne bedanken. Ich habe viele nette Gespräche geführt. Dabei ist mir noch einmal klar geworden, wie viele Menschen sich doch um unsere Natur sorgen oder froh sind, auf leichte Weise ein wenig mehr über die kleinen und großen Wunder in der Natur zu lernen. Meine Arbeit als Naturerlebnispädagogin besteht oftmals darin, den Kindern und Familien die ganz kleinen und „weniger wichtigen“ Tiere und Dinge aus der Natur vorzustellen und sie zu sensibilisieren, dass es „weniger wichtig“ nicht gibt.

Ganz selten kennen sich meine KursteilnehmerInnen zum Beispiel mit Grashüpfern (gehören zu den Feldheuschrecken, das sind die mit den kurzen Fühlern) oder Grillen (sog. Langfühlerschrecken) aus. Aber da es bei uns immer wärmer wird und diese Tiere die Wärme lieben, hören wir ab Anfang Juni immer häufiger die ersten Heuschrecken. Die heißen auch nicht Heuschrecken, weil sie uns so erschrecken, sondern weil sie mit ihren Sprungbeinen mehr als das 20-fache ihrer Körperlänge weit springen (althochdeutsch „scricken“) können. Und das aus dem Stand.

Und sie sind nicht nur fantastische Weitspringer, sondern auch tolle Gesangskünstler. Mit jedem Sommer freue ich mich aufs Neue über ihr Zirpen, wenn ich die tollen Gesänge aus meiner heimischen Wiese höre, die mich immer an den Sommerurlaub in Südfrankreich erinnern. Heuschrecken leben aber nicht nur in Wiesen. Auch Vorgarten, Moore, Sümpfe und sogar Verkehrsinseln gehören zu ihrem Lebensraum. Und da wir sie so selten zu Gesicht bekommen, ist ihr Gesang ein ganz besonderes Geschenk.

Dieses Zirpen, wie es richtig heißt, erzeugen die Heuschrecken je nach Art mit dem Reiben der Flügel an ihren Beinen (Grashüpfer) oder nur mit den Flügeln (Grillen). Und das machen sie nicht zum Spaß. Sie locken damit ihre Weibchen an, verjagen die vielfach vorhandenen Rivalen und stecken mit dem Zirpen ihr Territorium ab. Den Gesang kann man bis 100 Meter weit hören. Eine männliche Heuschrecke singt dabei immer pünktlich von morgens um 9 Uhr bis nachts um 2 Uhr. Ein langer Arbeitstag.

Ein Heuschreckenspiel für den nächsten Waldspaziergang gibt es natürlich auch: Wenn Sie mit der Familie oder zu zweit in den Wald gehen, nehmen sie ein Maßband mit. Die Körpergröße eines Kindes wird ausgemessen und mit 20 multipliziert. Ist ein Kind als 1,20 Meter groß, dann legen sie eine Strecke von 240 Meter fest. Auf dieser Strecke machen Sie nach 100 Meter eine Markierung. Jedes Familienmitglied erhält zwei Steine.

Spielvariante 1: Sie zählen, wie oft die Kinder oder Sie springen müssen, um die festgelegte Strecke zurückzulegen. Das macht allen schnell klar, was für Kraftpakete die Heuschrecken sind, die (in Relation) nur einen einzigen Sprung benötigen. Spielvariante 2: Eine Person stellt sich an der 100-Meter-Mmarkerierung auf und reibt die Steine aneinander (steht für das Zirpen der Grillen). Nun geht diese langsam auf die restlichen Familie zu. Die versucht ganz leise zu sein und herauszufinden, ab wann man das Reiben der Steine wirklich gut hören kann. Lassen Sie sich überraschen und bis bald im Wald!