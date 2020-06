Tipp zum Stadtteil Hardt : Eine Kutschfahrt durch den Hardter Wald

Mönchengladbach-Hardt Ponyreiten hat im Hardter Wald eine lange Tradition. Nun bieten auch Jana und Kai Lörwald geführte Touren und Kutschfahrten an. Kinder können sich aber auch mit um die Pflege der fünf Welsh Ponys kümmern.

In gewisser Weise ist Jana Lörwald die Liebe zu Pferden bereits in die Wiege gelegt worden. Schließlich hat ihr Urgroßvater Gustav Beckers, der dem bekannten Ausflugslokal „Onkel Gustav“ einst seinen Namen gab, schon in den Fünfziger- und Sechzigerjahren Kindernachmittage mit Ponyreiten angeboten. Vor einigen Jahren ist Jana Lörwald mit ihrem Mann Kai in direkter Nachbarschaft zu „Onkel Gustav“ heimisch geworden und bietet nun selbst mit ihren fünf weißen Welsh Ponys und zwei Pferden Ausfahrten in den Hardter Wald und die nähere Umgebung an.