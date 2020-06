Misshandlung in Mönchengladbach-Dahl : Gutachten im Fall des toten Fünfjährigen ist da

Am Haus in Dahl wurden als Zeichen der Trauer Kerzen und Stofftiere für den getöteten Jungen aufgestellt. Foto: Jessica Rixkens

Mönchengladbach Die Ermittler gehen dem Verdacht nach, dass der getötete Fünfjährige schon länger misshandelt wurde. Die Staatsanwaltschaft wertet nun das feingewebliche Gutachten aus. Das soll Aufschluss geben.

Die Obduktion des Fünfjährigen, der am 21. April in einer Wohnung in Dahl starb, hatte ein schnelles Ergebnis gebracht: Der kleine Junge starb aufgrund „massiver schwerer Gewalteinwirkung“. Die Rechtsmediziner registrierten massive Hämatome an Kopf und Rumpf, innere Verletzungen, ein schweres Schädelhirntrauma und eine Hirnschwellung.