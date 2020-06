Mönchengladbachs Stadtteil Hardt : Analysieren, was wirklich fehlt

Analysieren, was wirklich fehlt

Leerstand im Ortszentrum ist in Hardt ein Thema. Foto: Thomas Grulke

Meinung Mönchengladbach-Hardt Die Probleme, mit denen sich der Stadtteil Hardt auseinandersetzen muss, sind keine lokalen Phänomene. Sie treten überall in der Stadt auf. Positiv ist, dass es nicht an Initiativen mangelt, sich der Probleme anzunehmen.

Nein, so richtig meckern wollen die Hardter über ihren Stadtteil nicht. Natürlich gibt es immer wieder mal Ärgernisse wie ein kaputtes Spielgerät auf dem Spielplatz, wilden Müll im Wald oder auch den schlechten Zustand eines Fahrradwegs. Doch im Grundsatz sind sie sich der Vorteile durch die Stadtrandlage – noch dazu mit dem Hardter Wald in direkter Nachbarschaft – bewusst. Zudem ist eine gute Anbindung an die Autobahnen A52 und A61 gegeben.