Bei Geldübergabe in Bochum : Frau hilft Polizei, Liebes-Betrüger festzunehmen

Bochum Nachdem ein Internet-Date sie um 40.000 Euro betrogen hat, dreht eine Bochumerin den Spieß um. Mit Hilfe der Polizei und eines Sparkassenmitarbeiters fingiert sie eine letzte Geldübergabe.

Am Dienstag, 16. Juni, hatte sich der Mann, den die Bochumerin über eine Dating-Plattform kennengelernt hatte, erneut gemeldet. Er gab an, 20.000 Euro zu benötigen, um den Zollbereich eines Flughafens verlassen zu können. Um an den Betrüger heranzukommen, verlangte die Bochumerin statt einer Überweisung eine Übergabe des Geldes. Vermutlich stutzig geworden, wollte der Betrüger ein Foto mit den Geldscheinen sehen. Hierbei half ein Sparkassenmitarbeiter nach Schalterschluss aus, er stellte die Geldscheine für ein Foto bereit. Bei der Übergabe kann die Polizei dann zuschlagen und einen in Süddeutschland gemeldeten Mann verhaften.