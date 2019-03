Stadtmarketing in Mönchengladbach: Neues Onlineportal wirbt für die Stadt

Mönchengladbach Die städtische Marketinggesellschaft hat eine neue Internetseite entwickelt. Sie gibt Tipps für die Freizeit, informiert über Hotels, Stadttouren und einiges mehr. Bis Ende des Jahres soll ein Onlineshop mit Souvenirs hinzukommen.

Wo gibt es welche Restaurants in der Stadt und wo kann ich meine Zeit im Grünen verbringen? Was hat Mönchengladbach kulturell zu bieten und wo gibt es eigentlich Übernachtungsmöglichkeiten für Touristen? Diese Fragen und noch ganz viele mehr beantwortet nun ein neues Freizeit- und Touristikportal der städtischen Marketinggesellschaft (MGMG). „Dein MG.de“ stellt übersichtlich alles zusammen, was Touristen, Neubürger, aber auch Urgladbacher über die Stadt wissen sollten. „Das neue Portal soll Appetit auf die Stadt machen“, sagt Peter Schlipköter, der Geschäftsführer der MGMG.

Mit „DeinMG“ greift die MGMG einen Begriff auf, den es schon länger in sozialen Netzwerken gibt. Entwickelt wurde das Portal zusammen mit der Mönchengladbacher Multimedia-Agentur spicOne. „Das neue Portal wird ständig weiterentwickelt und ist auf dem neuesten Stand“, sagt Stefano Picco von der Agentur. Unterteilt ist das Portal in vier Rubriken. „Entdecken & Erleben“ gibt zum Beispiel Aufschluss über Freizeittipps, Museen, Kultur, Sport und Shoppingmöglichkeiten. „Wir heben dabei keine einzelnen Geschäfte hervor, sondern zeigen, wo man in der Stadt einkaufen kann“, sagt Alice Welters-Dahmen, Projektleiterin bei der MGMG. Die Rubrik „Veranstaltungen“ zeigt, was wann in der Stadt los ist und gibt Möglichkeiten, direkt online Tickets zu buchen, zum Beispiel für Heimspiele der Borussia. „Reisen & Übernachten“ ist vor allem für Touristen interessant und bietet unter anderem eine Übersicht an Hotels, aber auch über Parkplätze, das kostenfreie W-Lan, die Umweltzone und Mietfahrräder und Mietwagen.