Demos in Mönchengladbach: Zwei Demos für dem Klimaschutz in Gladbach und Rheydt

Mönchengladbach Auf dem Rheydter Marktplatz besetzten junge Umweltaktivisten einen Baum, in Mönchengladbach zogen sie vom Hauptbahnhof zum Alten Markt.

„Wenn die Erde eine Bank wäre, hättet ihr sie längst gerettet.“ Und: „Make the world green again.“ Das stand auf den selbst gemalten Plakaten, mit denen die Schüler in Mönchengladbach demonstrierten. Ähnlich sah es in rund 2000 Städten in über 110 Ländern auf allen Kontinenten aus. In der ganzen Welt waren junge Umweltaktivisten am Freitag auf der Straße. Es wurden kurze Reden gehalten und Forderungen gestellt – an die Politik, an die Wirtschaft und an die Mitbürger.