Krefeld/Mönchengladbach: Gladbacher Jungforscher punkten

Krefeld/Mönchengladbach 36 Beiträge wurden beim Wettbewerb „Jugend forscht“ aus Mönchengladbach eingereicht. Viele beschäftigen sich mit Plastikmüll.

„Frag Dich!“ Das ist das Motto der diesjährigen Wettbewerbsrunde von Jugend forscht – Deutschlands größtem Wettbewerb für Nachwuchsforscher in Naturwissenschaften und Technik. Beim niederrheinischen Regionalwettbewerb, der in diesem Jahr zum 24. Mal durch die Unternehmerschaft Niederrhein in Krefeld ausgerichtet wurde, hatten sich 290 Jungforscher mit 150 Wettbewerbsarbeiten angemeldet. Die wurden jetzt in Krefeld von einer Fachjury bewertet.

Die Bischöfliche Marienschule kann sieben Preisträger vermelden: Zwei Regionalsieger, vier zweite Plätze und einen Sonderpreis: Sieger in der Altersparte der jüngeren teilnehmenden Schüler, die experimentierten, wurden im Fach Biologie Jolina Pfeifer, Nina-Sofie Marek und Sophie Marker mit ihrer Untersuchung der Auswirkung von Mikroplastik aus Kosmetika auf Wasserflöhe. Im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften holten sich Ben Lassonczyk, Felix Kuß und Johannes Meuters mit ihrer Arbeit über Kunststoffabbau mit Wachslarven ebenfalls den Regionalsieg. Beide Teams starten nun beim Landeswettbewerb von "Schüler experimentieren" in Essen.

In der Alterssparte der älteren Teilnehmer bei "Jugend forscht" war Johannes Schaffer im Fachbereich Mathematik/Informatik an den Start gegangen. Er hat eine Methode entwickelt, wie man akustisch den Füllstand von Camping-Gasflaschen bestimmen kann. Auch er wurde mit einem zweiten Platz belohnt

Auch Schülerinnen und Schüler des Hugo-Junkers-Gymnasiums beteiligten sich wieder erfolgreich an "Jugend forscht". Zwei Regionalsiege und zwei Sonderpreise konnten erzielt werden: Benjamin Sikiric hatte sich mit Plastik in Gewässern beschäftigt und konnte die Technik-Jury in der Kategorie der jüngeren Teilnehmer überzeugen. Er darf beim Landeswettbewerb "Schüler experimentieren" in Essen an den Start gehen. Außerdem wurde er für seine gute Arbeit mit dem Sonderpreis Umwelttechnik, gestiftet von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, ausgezeichnet.