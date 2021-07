Digitales Info- und Serviceangebot : Eine App für Remscheid

Remscheid Das ab sofort freigeschaltete digitale Angebot bietet Informationen, Bürger-Service oder Freizeit-Tipps kompakt auf dem Smartphone und dem Tablet. Die App soll in Zusammenarbeit mit anderen Kommunen kontinuierlich weiterentwickelt werden.

„In den vergangenen anderthalb Jahren haben wir in Sachen Digitalisierung einen riesigen Sprung gemacht“, erklärt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz . Corona habe vieles beschleunigt – etwa bei der Steuerung von Arbeitsabläufen oder bei Konferenzen. Was den Bürgerservice betraf, blieb die Verwaltung hinter den zeitlichen Forderungen der Politik zurück. „Wir wollten es richtig machen“, nennt Mast-Weisz den Grund, warum die Stadt nicht schon früher die „Remscheid-App“ an den Start gebracht hat.

In Mönchengladbach werden beispielsweise Prozesse der Bürgerbeteiligung in die App integriert. In Wolfsburg ist der Bürgerservice der Schwerpunkt. Der Mängelmelder wiederum wurde exemplarisch in der Nachbarstadt Solingen entwickelt und findet sich bereits in der Remscheid-App als eigene Rubrik wieder. „Alle Entwickler haben Einblicke in die Programmierung der anderen Städte“, sagt Tom Groß. So sei es ein Leichtes, gut funktionierende Inhalte zu übertragen.