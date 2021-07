Touristenattraktion : Wuppertaler Schwebebahn fährt ab Samstag wieder täglich

Wuppertal Wuppertal und die Schwebebahn gehören seit 120 Jahren zusammen. Wegen technischer Probleme fuhren die Bahnen ein Jahr lang nur an den Wochenenden - jetzt starten sie wieder täglich.

Nach einem Jahr mit stark eingeschränktem Fahrbetrieb wegen technischer Probleme fährt die Wuppertaler Schwebebahn künftig wieder täglich. Das beliebte Verkehrsmittel stand seit dem vergangenen August den Wuppertalern und Touristen nur an den Wochenenden für Fahrten zur Verfügung. Jetzt kehrt die Schwebebahn an diesem Samstag in den Regelbetrieb zurück. Sie schlängelt sich damit auch wieder montags bis freitags über eine insgesamt rund 13 Kilometer lange Strecke entlang der Wupper durch das enge Tal.