Wirtschaft in Mönchengladbach : Corona-Soforthilfe ging an tausende Unternehmen

In Zeiten des corona-bedingten Stillstands waren die Soforthilfen des Landes für viele Unternehmen die Rettung. Ende Mai ist das Programm ausgelaufen. In Mönchengladbach haben nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein 8152 Unternehmen die Corona-Soforthilfe in Anspruch genommen, sie erhielten gestaffelt nach ihrer Größe Zuschüsse von 9000, 15.000 oder 25.000 Euro. Die Förderanträge wurden von der Bezirksregierung Düsseldorf bearbeitet.

Ob und wie Soforthilfe in Anspruch genommen werden kann – das waren die häufigsten Fragen in den rund 9000 Beratungsgesprächen an der Telefon-Hotline, die die IHK Mitte März eingerichtet hatte. „Wir sind froh, dass wir unseren Teil dazu beitragen konnten, dass vielen Unternehmen in dieser Notsituation geholfen wurde“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz.