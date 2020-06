Hilden : Stadtrat beschließt Runden Corona-Tisch

Hilden Der Antrag des Bürgermeister-Kandidaten Claus Pommer fand wie zu erwarten eine Mehrheit. Das erste Treffen soll noch vor der Sommerpause stattfinden. Gestritten wird darüber, ob dafür eine Sondersitzung in der Stadthalle nötig war.

Jeder Einwohner hat das Recht, sich schriftlich mit Anregungen und Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat zu wenden. So steht es in Paragraf 24 der Gemeindeordnung NRW. Dieses Recht hat auch Claus Pommer für sich in Anspruch genommen. Am Mittwoch hat der Stadtrat seine Anregung „Einberufung eines Runden Tisches ,Corona-Hilfe’“ mit Mehrheit angenommen. Das erste Treffen soll noch vor der Sommerpause stattfinden. Gestritten wird darüber, ob dafür eine Sondersitzung in der Stadthalle nötig war. Pommer bewirbt sich am 13. September um das Bürgermeister-Amt und wird dabei als Unabhängiger von CDU, FDP, Grünen und Bürgeraktion unterstützt. Einig sind sich die ansonsten sehr unterschiedlichen Fraktionen nur in dem Ziel, eine weitere Amtszeit von Bürgermeisterin Birgit Alkenings (SPD) zu verhindern. Sie werfen ihr Mutlosigkeit und ein schlechtes Krisenmanagement vor. Gestern Abend legten Alkenings und die Dezernenten einen ausführlichen Bericht vor, was so alles in Sachen Corona in Hilden in den vergangenen acht Wochen geschehen ist. Und der fiel so eindrucksvoll aus, dass alle Fraktionen durch die Bank (mit Ausnahme der AfD) gar nicht umhin konnten, als die Verwaltung und ihre Mitarbeiter für deren Einsatz in den höchsten Tönen zu loben. „Das Hildener Netzwerk hat sich bewährt“, hielt Alkenings fest: „Das ehrenamtliche ebenso wie das berufliche.“ Die Stadt habe durch die Corona-Krise digital viel gelernt. Das sei eine Chance. Auch der unabhängige Bürgermeisterkandidat Claus Pommer lobte die „sehr gute Arbeit“ der Verwaltung. Er hielt seinen vorgeschlagenen Runden Corona-Tisch aber dennoch für nötig. Claus Munsch, Bürgermeisterkandidat der Allianz für Hilden, kritisierte die Sondersitzung als reine Wahlkampfveranstaltung. Ebenso die SPD. Ihre Fraktionsmitglieder wollen ihr Sitzungsgeld dem Sozialfonds der Rotarier Hilden-Haan spenden. „Wir brauchen einen Austausch mit den Betroffenen“, sagte Klaus-Dieter Bartel für die Grünen: „Deshalb ist der Runde Tisch sinnvoll.“ Entschieden werde weiter im Rat. „Ohne die Sondersitzung hätte es nicht die Präsentation der Verwaltung gegeben und wir hätten nicht gewusst, wie gut die Verwaltung arbeitet“, meinte Claudia Schlottmann für die CDU. Der Runde Tisch sei wichtig, um mit Menschen in Not ins Gespräch zu kommen, die sich nicht trauten, im Rathaus anzurufen, sagte Rudolf Joseph (FDP).