Brutaler Angriff auf dem Marienplatz : Versuchter Totschlag: Freunde der Angeklagten sagen aus

Mönchengladbach Zwei Zeugen leugneten am vierten Verhandlungstag zunächst, etwas von der körperlichen Auseinandersetzung, die sich im vergangenen November auf dem Marienplatz in Rheydt ereignet hat, mitbekommen zu haben.

Mit Aussagen weiterer Zeugen wurde am Mittwoch ein Prozess wegen gemeinschaftlich versuchten Totschlags vor dem Landgericht fortgesetzt. Drei Gladbacher (16, 18 und 20 Jahre) sind angeklagt, im November 2019 in der Nähe des Rheydter Marienplatzes einen 18-Jährigen wegen angeblicher Drogenschulden verprügelt zu haben. Schließlich soll der 20-Jährige den Geschädigten geschultert und gezielt mit dem Kopf auf den Boden geworfen haben. Als sich Passanten näherten, sollen die Schläger von dem Mann abgelassen haben.

Am vierten Verhandlungstag sagten mehrere Freunde der Angeklagten aus, die am Tatabend zugegen waren. Zwei Zeugen leugneten, von der körperlichen Auseinandersetzung etwas mitbekommen zu haben, da sie betrunken gewesen seien und es dunkel gewesen sei. Einem 20-Jährigen gegenüber kündigte die Kammer nach mehrmaligen Versuchen, Näheres über den Tathergang zu erfahren, Ermittlungen wegen einer Falschaussage an. Ein weiterer Zeuge gab schließlich zu, dass seine polizeiliche Aussage, an die er sich vor Gericht zunächst nicht mehr erinnern konnte, wohl zutreffe: Darin hatte er erklärt, dass die drei Angeklagten auf „das Opfer losgegangen“ seien.