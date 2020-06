Prozess gegen zwei Angeklagte aus Mönchengladbach : Männer beschuldigen sich gegenseitig des Molotow-Cocktail-Wurfs

Mönchengladbach Als Motiv gab ein Mann Streitigkeiten zwischen seiner und der Familie an, die in dem Haus wohnt, das Opfer des Brandanschlags wurde. Ein Zeuge sah zwei Männer aus Richtung des Tatorts wegrennen und schließlich mit einem Auto davonfahren.

Der Hauptangeklagte hat vor Gericht zugegeben, die mit Benzin gefüllte Flasche geworfen zu haben. Als Motiv gab er Streitigkeiten zwischen seiner und der Familie an, die in dem Haus wohnt, das Opfer des Brandanschlags wurde. Im Januar 2019 habe er bei einem Macheten-Angriff auf ihn eine schwere Verletzung davongetragen. Diese Tat habe er deshalb rächen wollen.

Der Polizist führte am Dienstag aus, dass der Mann in einer Variante seinen Mitangeklagten sowie dessen Bruder der Tat beschuldigt und in einer anderen erklärt habe, an einer Tankstelle erst Streichhölzer gekauft und Papiertücher in eine mit Benzin gefüllte Flasche gesteckt zu haben. Die Flaschen an den späteren Brandanschlags-Ort mitgenommen habe jedoch sein 20-jähriger Schwager. Er selbst habe einen Lichtschein gesehen und einen Knall gehört. Es habe jedoch nicht gebrannt.