Opfer sagt im Prozess aus : Gladbacher wegen versuchten Totschlags vor Gericht

Mönchengladbach Es geschah am Marienplatz in Rheydt: Drei junge Männer sollen im November einen 20-Jährigen brutal angegriffen, bewusstlos getreten und mit dem Kopf gezielt auf den Boden geworfen haben. Der Mann überlebte, jetzt stehen die Angeklagten vor Gericht.

Es geht um einen brutalen Angriff: Im November 2019 sollen drei junge Männer (16, 18 und 20 Jahre) im Bereich des Marienplatzes in Rheydt mit einem Zeugen in Streit wegen Drogenschulden geraten sein. Dabei soll der 20-Jährige mehrfach gegen den Oberkörper des Mannes getreten und ihn zu Fall gebracht haben. Nachdem das Opfer wieder aufgestanden sei, sollen die beiden anderen Angeklagten ihn mit Faustschlägen attackiert und ihm die Beine weggetreten haben. Beide sollen solange auf den am Boden Liegenden eingetreten haben, bis er bewusstlos geworden sei. Dann habe der 20-Jährige den Mann geschultert und gezielt mit dem Kopf auf den Boden geworfen. Erst als sich weitere Zeugen näherten, sollen die drei Männer von dem Opfer abgelassen haben, das durch den Angriff zwei gefährliche Hirnblutungen erlitt.