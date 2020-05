Mordprozess gegen 36-jährigen Remscheider : Mediziner skizziert den Tatablauf

Einem 36-jährigen Remscheider wird vorgeworfen, die Stiefgroßmutter seiner ehemaligen Lebensgefährtin nach Ablehnung einer Bitte um 1000 Euro umgebracht zu haben. Die seit Wochen angekündigte Aussage des Angeklagten zur Tat fand auch am Freitag nicht statt .

Stattdessen skizzierte der Rechtsmediziner einen sich aus den Blutspuren am Tatort und an der Kleidung des Opfers ergebenden Ablauf der Tat. Der Angeklagte selbst hatte in den ersten Vernehmungen angegeben, sein Opfer in einem Ausraster hinterrücks gepackt und mit einem Messer aus dessen Küche zugestochen zu haben. Nach einem Schnitt durch die Kehle sei die Frau auf einen Stuhl gefallen und dann zu Boden gerutscht.