LKA-Ergebnis steht fest : Verdächtiges Pulver ist nicht giftig

Die Polizeiwache war am Dienstag wegen des weißen Pulvers gesperrt worden. Jetzt gab es noch einmal Entwarnung. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Untersuchungen beim LKA in Düsseldorf bestätigten die erste Einschätzung der Mönchengladbacher Feuerwehr: Die zunächst undefinierte Substanz, die dem Milzbranderreger ähnelte und die zuerst in einem Büro und dann auf der Polizeiwache landete, ist ungefährlich.

Das verdächtige Pulver, das in einem Umschlag im Briefkasten eines Rheydter Büros geworfen wurde und anschließend von alarmierten Polizisten zur Wache gebracht wurde, ist nicht gefährlich. Die erste Entwarnung der Mönchengladbacher Feuerwehr wurde am Mittwoch bestätigt. Wegen der zunächst undefinierten Substanz, die dem gefährlichen Milzbranderreger ähnelte, hatte es am Dienstag einen Großeinsatz gegeben.