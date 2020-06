Ein Wärme-Phänomen : Und plötzlich war da ein großes Loch in der Straße

Mönchengladbach Die Mags spricht von einem Phänomen: Bei warmen Temperaturen weicht der Asphalt auf. Fahren viele Fahrzeuge über die Stelle und gibt es einen Hohlraum darunter, kommt es zum Einbruch.

Auf der Hardterbroicher Straße tat sich am Dienstag plötzlich ein großes Loch in der Fahrbahndecke auf. Ein Fahrzeug hätte es zwar nicht verschlucken können, aber eine gefährliche Falle wäre es schon gewesen – vor allem in der Dunkelheit. Die Polizei musste die Richtungsfahrbahn stadteinwärts sperren. Ein vergleichbarer Fall wurde am Mittwoch auf der Damaschkestraße in Giesenkirchen durch Mags-Kontrolleure aufgenommen. Auch dort brach die Straße plötzlich auf.

Bei der Mags spricht man von einem „Phänomen“, das bei warmen Temperaturen auftreten kann. „Durch Hitze weicht der Asphalt auf. Wird die Stelle dann weiter von vielen Fahrzeugen überfahren, können bereits vorhandene Hohlräume im Asphalt zum Vorschein kommen: Man sieht auf einmal ein Loch in der Straße“, erklärt Mags-Sprecherin Anne Peters-Dresen. So sei es auch auf der Hardterbroicher Straße und der Damaschkestraße gewesen.

Woher der Hohlraum genau kommt, war am Mittwochnachmittag noch nicht klar. Die NEW prüft die Leitungen in dem Bereich und ob es möglicherweise zu einer Unterspülung gekommen war. Wenn die Ursache gefunden ist, werde der Bereich durch die Mags wieder verschlossen, sagt Anne Peters-Dresen. Ähnlich sieht es in Giesenkirchen aus. Auch hier prüft die NEW noch, wie es zu dem Hohlraum unter der Straße kam. Beide Löcher sind in der Zwischenzeit gesichert.