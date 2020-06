44 Namensschilder in Mönchengladbach : Edelstahlsäule für die Kinderprinzenpaare

44 Namensschilder in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Idee gibt es schon seit einigen Jahren, im Januar wurden die Pläne konkreter. Jetzt sind auch die Namen der Kinderprinzenpaare in der Stadt verewigt. Bernd Gothe stiftete dazu eine Edelstahlsäule.

Der Gedanke, am Fuße des Abteibergs, in unmittelbarer Nähe der Prinzensäule, zusätzlich eine Säule für die Kinderprinzenpaare der Stadt aufzustellen, existiert schon seit einigen Jahren. Es war Bernd Gothe in seiner damaligen Funktion als MKV-Vorsitzender, der anmerkte, dass die Stadt nicht nur „große Prinzenpaare“ hat, sondern auch Kinderprinzenpaare. Sein Gedanke: „Warum sollten jedes Jahr nur die Namen der großen Prinzenpaare verewigt werden? Kann man nicht auch eine Säule für den Nachwuchs errichten?“