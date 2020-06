Bauwerk in Mönchengladbach wird saniert : Kreuzblume für Brandts Kapelle

Mönchengladbach Die Sanierung des Bauwerks geht voran. Nun wurde eine Kreuzblume an die Fassade der Kapelle angebracht und gesegnet. Am Mitte September soll die Brandts Kapelle wieder genutzt werden.

In seinem Leben sei es ihm noch nicht untergekommen, dass ein junger Meister sein Meisterstück in ein zu sanierendes Bauwerk einfügen konnte, kommentierte Ekkehard Mertens die Besonderheit. Dank der neuen Kreuzblume sei die Kapelle als besonderer Ort durch ein besonderes Kleinod ergänzt, so der für die Sanierung zuständige Architekt beim Ortstermin zum aktuellen Stand der Arbeiten.

Brandts Kapelle wurde 1896 in Gedenken an Franz Brandts jung verstorbenen Sohn Rudolf erbaut. Der Ort gilt als Wiege des sozialen und politischen Katholizismus. Franz Brandts und der Priester Fritz Hitze wollten die damals schlechte Lage der Arbeiterschaft verbessern.

Die Kapelle am Friedhof an der Quadenhofstraße wird saniert

Beim Rundgang durch die Kapelle dankte Johannes Eschweiler dem Gast, dem Bundestagsabgeordneten und Parlamentarischen Staatssekretär Günter Krings, für die Unterstützung des Bauvorhabens. Ohne die Zusage über Fördermittel des Bundes wäre die Sanierung nicht möglich, so der Vorsitzende der Stiftung Volksverein. Von der Corona-Krise seien auch vor allem arbeitslose Menschen schwer getroffen. Zur finanziellen Not käme oft die Einsamkeit dazu. Darum sei es gerade jetzt wichtig, dass die Brandts Kapelle bald wieder mit Leben gefüllt werden könne, sagte Eschweiler zur Bedeutung des kleinen Gotteshauses als Treff am Kapellchen. Er versicherte, dass der Ort über Volksverein, Steyler Missionsschwestern und Hauptpfarre eingebunden sei in die so wichtige Diskussion über ethische Fragen.