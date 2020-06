Kempen : Corona: Obdachlose stark gefährdet

Obdachlose leben in diesen Zeiten besonders gefährlich. Der Katholische Verein für Soziale Dienste in Kempen kümmert sich um sie. Foto: Martin Gerten/dpa/Martin Gerten

KEMPEN Die Fachberatung für Menschen in besonderen Schwierigkeiten des Katholischen Vereins (SKM) in Kempen hat derzeit mehr zu tun. Die Corona-Pandemie trifft Obdachlose hart. Sie haben keine Wohnung als Rückzugsraum.

Speziell Obdachlose sind in Corona-Zeiten besonders gefährdet. Unterstützung leistet die Fachberatung für Menschen in besonderen Schwierigkeiten des Katholischen Vereins Kempen-Viersen (SKM). Für Menschen, die keine Wohnung haben, ist der Slogan „Stay Home“ keine Option. Zu dem nicht vorhandenen Rückzugsraum, der eigenen Wohnung, ist ein weiteres Problem der eingeschränkte oder gar nicht verfügbare Zugang zu sanitären Einrichtungen. Grund: Viele öffentliche Einrichtungen wie Rathäuser oder Bibliotheken sind geschlossen.

Das sei besonders problematisch, so der SKM, da viele Wohnungslose in keinem guten gesundheitlichen Zustand seien und oft Vorerkrankungen aufwiesen. Hinzu komme das fortgeschrittene Alter vieler Betroffener. Knapp ein Viertel der Obdachlosen in Deutschland sind über 50 Jahre alt, die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei gerade einmal 49 Jahren.

Gerade während der Pandemie ist der Beratungsbedarf besonders groß. Durch zusätzliche Landesmittel konnte die Fachberatung Hilfsmittel kaufen und an Bedürftige verteilen: Hygiene- und Desinfektionsmittel, Mund- und Nasenschutz, Getränke und Essensgutscheine. Während die Beratung in den vergangenen Wochen überwiegen per Mail und Telefon abgelaufen ist, sind die Mitarbeiter jetzt wieder unter besonderen Hygienemaßnahmen persönlich zu sprechen. Eine offene Sprechstunde gibt es aber nicht, es muss ein Termin vereinbart werden. Die Fachberatung in Kempen (Kirchplatz 1) ist unter der Telefonnummer 02152 4745 erreichbar.