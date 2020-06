Corona-Zahlen aus Mönchengladbach : Zahl der Infizierten bleibt trotz neuer Nachweise gleich

Am Donnerstag verzeichnet das Gesundheitsamt zwei neue Nachweise. Foto: dpa/Silvia Izquierdo

Mönchengladbach In Mönchengladbach berichtet die Stadt am Donnerstag von zwei neuen positiven Nachweisen (Stand: 8 Uhr). Insgesamt liegt die Zahl der Infizierten wie am Vortag bei 65 Personen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Donnerstag, 4. Juni, sind 65 (Vortag: 65) Personen in Mönchengladbach positiv auf das neuartige Coronavirus getestet, teilt die Stadt mit. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnet (Stand: 8 Uhr), zwei neue positive Nachweise.

Die Zahl der seit März nachgewiesenen Fälle liege damit bei 620 (Vortag 618). Davon sind 515 Personen (Vortag 513) bereits genesen. Die Zahl der beim Gesundheitsamt bekannten negativen Nachweise liegt bei 5912 (Vortag: 5796). 33 Laborergebnisse stehen derzeit aus.

Aktuell befinden sich 260 Personen (Vortag: 346) in Quarantäne, davon werden 6 im Krankenhaus behandelt.

(RP)